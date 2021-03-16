Отказ от AstraZeneca стал вирусным

В Европе нарастает озабоченность возможными побочными эффектами вакцины от коронавируса, которую производит англо-шведская фармкомпания AstraZeneca. Около 20 европейских стран уже сообщили, что приостановят использование препарата из-за сообщений о возникновении тромбоэмболии после его применения. В ряде других государств, напротив, заявляют, что вакцина безопасна. В Европейском агентстве по лекарственным средствам тем временем заверяют: преимущества от использования препарата перевешивают риски.

Побочные эффекты препарата англо-шведской фармкомпании AstraZeneca вызывают все больше вопросов у властей и жителей стран по всему миру. Главное опасение — возможное возникновение тромбоза у привитых людей.

Пресс-конференцию по этой теме сегодня провело Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Как указала исполнительный директор агентства Эмер Кук, преимущества от использования препарата в любом случае перевешивают риски. Тем не менее она подчеркнула: принятие решений о том, использовать вакцину или нет, остается «прерогативой каждого конкретного государства».

Вакцина AstraZeneca, разработанная при участии Оксфордского университета,— один из наиболее популярных препаратов против COVID-19 в мире, в частности в Европе. Эффективность вакцины оценивается в 70% — на 20–25% ниже, чем у ее аналогов. Прививочная кампания стартовала в ЕС в конце декабря. В начале марта, однако, некоторые европейские страны стали сообщать о серьезных побочных эффектах использования англо-шведского препарата.

В частности, о летальных исходах после прививки ранее сообщали Нидерланды, Австрия, Эстония и Дания. 10 марта EMA заявило, что на территории Европейской экономической зоны среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca, было зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии — потенциально смертельного заболевания, при котором происходит закупорка жизненно важных кровеносных сосудов тромбом. Вероятность возникновения заболевания, таким образом, составляет лишь 0,0006%. В качестве реакции на сообщения о таких случаях в ВОЗ и EMA ранее рекомендовали продолжить использование препарата. Компания AstraZeneca также заявила о том, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от созданного ею препарата нет и что вакцина «хорошо переносится». При этом EMA дополнительно изучает сложившуюся ситуацию и, как ожидается, 18 марта представит новые данные о наличии или отсутствии связи тромбоза с вакциной.

Тем не менее более чем две трети стран—членов ЕС уже объявили о приостановке использования препарата.

Это Австрия, Болгария, Дания, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Португалия, Словения, Франция и ФРГ. Временно прекратить применение вакцины решили и на ее «родине» — в Швеции. Как сообщило сегодня Шведское агентство по здравоохранению, в самом королевстве о побочных эффектах препарата не сообщалось, решение стало мерой предосторожности — до тех пор пока EMA не завершит свое расследование.

Некоторые другие страны также уже заявили, что не одобрят вакцину AstraZeneca (Венесуэла) или отложат начало вакцинирования (Гвинея-Бисау).

Впрочем, в целом за пределами ЕС препарат AstraZeneca воспринимают с гораздо меньшим скептицизмом.

Так, в Индии, Египте, Таиланде, Мексике, Марокко, Австралии, Канаде и Нигерии уже заявили, что продолжат вакцинацию.

«Польза от вакцины по-прежнему превосходит риск»,— заверили в Минздраве Канады, отметив, что ведомству «известно о сообщениях о побочных эффектах после вакцинирования препаратом AstraZeneca в Европе». А премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в минувшую пятницу, заявил, что вакцина безопасна и местные медицинские специалисты не видят оснований для приостановки ее применения в стране.

Отказываться от AstraZeneca (правда, индийского производства) не собираются и на Украине. «Я не вижу никаких проблем (с безопасностью вакцины для жизни людей.— “Ъ”), не о чем говорить»,— заявил сегодня министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала ICTV. При этом вчера стало известно, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на 13-й день после того, как привился вакциной AstraZeneca, заразился коронавирусом.

Отметим, что Еврокомиссия от решения стран ЕС приостановить вакцинирование препаратом сегодня отстранилась.

«Еврокомиссия не вовлечена в принятие решений стран ЕС приостановить прививки вакциной AstraZeneca. Это вопрос национальной компетенции»,— заявил сегодня официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он подчеркнул, что все вакцины, находящиеся в портфеле союза, «прошли детальную оценку» ЕМА. Приостановку применения вакцины также раскритиковал председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери. «К сожалению, эта на самом деле хорошая и эффективная вакцина вследствие потока информации о ней и приостановки использования вакцины во многих странах не сразу получит высокое признание среди населения,— сказал он сегодня медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.— То, что у людей возникают тромбозы и легочные эмболии, необязательно имеет отношение к вакцине».

«Нет прямой причины связывать случаи тромбоэмболии с применением вакцины. Скорее всего, нынешняя ситуация связана с повышенными вниманием к вакцинам и их эффектам,— сообщил “Ъ” молекулярный биолог Сергей Харитонов.— Массовый отказ от AstraZeneca понятен как политический шаг, как популистский ход европейских политиков. С одной стороны, тот, кто хотел привиться, привьется другой вакциной. С другой — для тех, кто сомневался, решение приостановить использование вакцины будет монеткой в копилочку, чтобы не прививаться. Это в целом плохо для компании AstraZeneca и абсолютно точно снизит темпы вакцинации. Понятно, что с медицинской точки зрения такой резкий и массовый отказ пока что не обоснован».

Комментируя факт того, что российская вакцина «Спутник V» сделана по тому же принципу, что и AstraZaneca (обе вакцины векторные), эксперт отметил: в РФ пока не сообщали о подобных случаях тромбоза. При этом господин Харитонов сказал: «Очевидно, что такие случаи так или иначе происходят, поскольку речь идет об огромном числе людей и наверняка можно найти кого-то, у кого подобные эффекты проявились».

Марина Коваленко