ВОЗ рекомендовала продолжить использовать вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Специалисты ВОЗ считают, что пока нет четких указаний на связь между использованием вакцины и образованием тромбов у привившихся.

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию»,— говорится в заявлении организации.

Сейчас комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает все представленные данные о вакцине AstraZeneca. Когда проверка будет завершена, ВОЗ проинформирует о ее результатах.

Напомним, около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза у привитых людей. Хотя ряд других государств, напротив, заявляет, что вакцина безопасна. В Европейском агентстве по лекарственным средствам считают, что преимущества от использования препарата перевешивают риски.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».