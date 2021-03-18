Зеленский намерен продолжить применение вакцины AstraZeneca на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении продолжить вакцинацию украинцев препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на приостановку ее использования рядом европейских стран. По мнению украинского лидера, сообщения о побочных эффектах данной вакцины — информационная атака.

«На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу,— заявил господин Зеленский на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве (цитата по «Интерфаксу»).— Мы вакцинировали сегодня около 90 тыс. людей. Это факт? Факт. Из 90 тыс. людей у нас ни одного летального случая, и это тоже факт. Я считаю, это информационная атака на AstraZeneca, или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной».

Около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза у привитых людей. В Европейском агентстве по лекарственным средствам считают, что преимущества от использования препарата перевешивают риски. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендует продолжить вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».