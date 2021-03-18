Прокуратура расследует обрушение стены дома в Самаре

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Начата проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома в Ленинском районе Самары. Происшествие случилось в четверг около 6:00 (MSK+1) на ул. Галактионовской, 84. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«По предварительной информации, сегодня обрушилась несущая стена пятиквартирного двухэтажного дома. В результате происшествия погибших и пострадавших нет»,– говорится в сообщении.

На месте происшествия работают зампрокурора области Алексей Павлов, прокурор Самары Артем Ярыгин и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Виталий Дубков. Правоохранители намерены выяснить, кто из лиц, отвечавших за содержание и ремонт здание, виновен в происшествии.

На прошлой неделе в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели. В результате происшествия никто не пострадал.