Открытое горение в самарском ТЦ «Скала» ликвидировано

Ликвидация открытого горения объявлена в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре в 12:47 (MSK+1). Кроме того, до прибытия подразделений из здания было эвакуировано самостоятельно 300 человек. Никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в чате в WhatsApp.
Пожар в ТОЦ «Скала» начался около 11:45. Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже, потом он распространился на фасадный утеплитель здания с первого по восьмой этаж.
Отдельными очагами горела офисная мебель на площади 10 кв. м. Площадь пожара составила 350 кв. м. Ранее пожар был локализован на площади 400 кв. м.