Открытое горение в самарском ТЦ «Скала» ликвидировано

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Ликвидация открытого горения объявлена в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре в 12:47 (MSK+1). Кроме того, до прибытия подразделений из здания было эвакуировано самостоятельно 300 человек. Никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в чате в WhatsApp.

Пожар в ТОЦ «Скала» начался около 11:45. Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже, потом он распространился на фасадный утеплитель здания с первого по восьмой этаж.

Отдельными очагами горела офисная мебель на площади 10 кв. м. Площадь пожара составила 350 кв. м. Ранее пожар был локализован на площади 400 кв. м.

Георгий Портнов