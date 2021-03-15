В горевшем ТОЦ «Скала» выявили подмену материалов при монтаже фасада

Нарушения технологии монтажа фасадной системы выявлены в облицовке сгоревшей части фасада торгово-офисного центра «Скала» в Самаре. Они были обнаружены межведомственной комиссией из сотрудников МЧС и Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что “причина” заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта»,– приводит агентство слова главы Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина.

Пожар в ТОЦ «Скала» произошел в пятницу. Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже, потом оно распространилось с первого по восьмой этаж.

Отдельными очагами горела офисная мебель на площади 10 кв. м. Ранее пожар был локализован на площади 400 кв. м. Позже пламя локализовали. К вечеру пожар полностью потушили. Никто не погиб и не пострадал. Эвакуировались 300 человек.

Георгий Портнов