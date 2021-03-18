Тихановская призвала голосовать за переговоры с властями при посредничестве ООН и ОБСЕ

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем президентских выборов 2020 года в Белоруссии, объявила о начале голосования за переговоры с представителями руководства Белоруссии при поддержке ОБСЕ и Организации Объединенных Наций (ООН). Оно открыто на платформе «Голос», созданной в прошлом году для альтернативного подсчета голосов на выборах. По утверждению госпожи Тихановской, ОБСЕ, ЕС и США доверяют данным «Голоса».

«Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы… Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН»,— сказала госпожа Тихановская в своем обращении на YouTube.

По ее мнению, любые варианты развития ситуации в стране приведут к необходимости переговоров, «вопрос лишь в том, какой ценой». «Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами»,— отметила она.

В минувшем году ЦИК Белоруссии подтвердил переизбрание президента Александра Лукашенко, сторонники Светланы Тихановской не признают решение. После выборов оппозиция предлагала России и ЕС роль посредников в переговорах с действующей властью. В августе 2020 года господин Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с Координационным советом белорусской оппозиции. К настоящему времени практически все члены совета покинули Белоруссию или арестованы по делу о призывах к захвату власти. Госпожа Тихановская находится в Литве. МИД страны заявил, что не будет выдавать ее Белоруссии по запросу белорусской Генпрокуратуры.