МИД Литвы не намерен выдавать Тихановскую Белоруссии

Литва не намерена выдавать политических беженцев авторитарным режимам, заявил глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис в ответ на запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче оппозиционера Светланы Тихановской. Он отдельно отметил, что МИД Литвы не будет рассматривать последние требования Белоруссии.

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования»,— передаются слова господина Ландсбергиса на сайте МИД Литвы.

Ранее сегодня Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Генпрокуратуре Литвы с просьбой выдать госпожу Тихановскую. Бывшего кандидата в президенты Белорусси обвиняют в призывах к свержению конституционного строя.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК страны объявил, что победителем выборов стал действующий президент Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции называют Светлану Тихановскую победителем выборов. После выборов в Белоруссии проходят акции протеста. Белорусские власти возбуждают уголовные дела в отношении сторонников оппозиции и журналистов, освещающих протесты.

О грядущей смене посла России в Минске — в материале “Ъ” «Посол специального казначения».