Путешественникам предъявят COVID-паспорт

Западные страны тестируют COVID-паспорта. Но для россиян они пока будут недоступны. Накануне первый авиапассажир использовал «цифровой проездной» — электронный документ с данными о вакцинации и тестах на коронавирус. Предполагается, что в будущем они станут универсальными для международных перелетов. Кроме того, Евросоюз представил проект «зеленого сертификата», который нужен для свободного перемещения внутри шенгенской зоны. Станут ли COVID-паспорта обязательными? И почему российские туристы могут на них не рассчитывать? Выяснял Григорий Колганов.

Раньше слово «COVID-паспорт» звучало как приговор: вакцинируйся или останешься без атрибутов допандемической жизни, например, международных путешествий. На деле все оказалось не так категорично, по крайней мере, для европейцев. Нет прививки? Не страшно. В так называемый зеленый сертификат можно внести отрицательный результат теста на коронавирус или данные об антителах, но только если человек переболел в последние полгода. Граждане третьих стран документ получить не смогут.

Как в таком случае ездить в Европу? Вопрос пока остается без ответа. Греция даже после новостей о COVID-паспорте заверила, что пустит россиян в мае, как обещала ранее. Открытие границ с европейскими странами вряд ли будет связано с введением «зеленого сертификата», рассуждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «Задача этого документа — облегчить и вообще допустить перемещение граждан Евросоюза между странами Евросоюза. То есть как это затронет иностранный турпоток, непонятно, скорее всего, вообще никак. От этого вряд ли будет зависеть принятие решения об открытии границ для иностранных граждан. Я подозреваю, что это параллельные процессы».

Вскоре с COVID-паспортами легко может возникнуть путаница, ведь такой проект разрабатывает не только Европа. Свой «цифровой проездной» тестирует Международная ассоциация воздушного транспорта. Согласно плану, авиапассажир сможет внести в него данные о результатах тестов или прививок, чтобы не тратить время на предъявление справок. В организации надеются, что документ признают разные государства и получится сделать общую систему обмена информацией.

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Но все ли страны согласятся? В этом сомневается главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Каждая страна вправе самостоятельно решать, какие данные запрашивать, в каком виде их получать, вплоть до того, что может просто потребовать привезти сертификат на каком-то международном бланке, с такой-то круглой или квадратной печатью. Или же могут просто сохранить требования: прилетайте к нам, здесь сдавайте тесты, сидите на карантине, мы вас проверим, только тогда пустим. И авиакомпаниям также придется под эти правила своих стран подстраиваться».

С COVID-паспортами возникает еще одна проблема: российская или китайская вакцины зарегистрированы далеко не везде, то есть сертификат о прививке, например, «Спутником V» другое государство может и не признать. Нужны международные стандарты учета, иначе для путешественника это, скорее всего, обернется нервами и дополнительными расходами. По данным источников «Интерфакса», именно по этой причине российские авиакомпании не собираются подключаться к системе «цифровых проездных». Вряд ли саму идею подобных сертификатов можно назвать удачной, говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович:

«Иммунитет не вечен, сам вирус мутирует, и все эти паспорта имеют очень ограниченный срок годности.

Если ты сам привитый, ты все равно можешь быть источником заразы. Это бессмысленная совершенно затея. Как они это сделают? Начнут разрабатывать стандарты информационного обмена, стандарты отчетности. Брюссель это любит. Вся эта бюрократия — это имитация бурной деятельности в условиях, когда реально сделать ничего не могут».

Похоже, что COVID-паспорта уже не медицинская, а больше экономическая инициатива. В Евросоюзе говорят, что такой документ поможет оживить страны, которые зависят от туризма. А в Международной ассоциации воздушного транспорта надеются, что сертификаты поспособствуют восстановлению пассажиропотока. Правда, прогнозы все равно неутешительные. В организации говорят, что к допандемическим показателям индустрия вернется только в 2024 году. Эту точку зрения разделяют и в российском «Аэрофлоте».

Елена Иванова