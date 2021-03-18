Документ на всякий заразный случай Обязательным условием для поездок в Евросоюзе прививка от COVID-19 не станет

В Евросоюзе появится единый цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 — проект документа в среду представила Еврокомиссия. Предполагается, что он будет действовать как минимум до завершения пандемии. Сторонники введения таких документов в Европе надеются тем самым вернуть жизнь на континенте в нормальное русло, способствовав возобновлению туристических и деловых поездок. Впрочем, превращать сертификат в обязательное условие для путешествий, наподобие визы, пока не планируется. Вакцинация также не будет обязательным условием для поездок.

Многие европейцы до сих пор остаются запертыми на карантине в своих странах. Так что они с нетерпением ждали 17 марта, когда Еврокомиссия должна была представить вводные предложения по унификации национальных документов о вакцинации. Еще на январском саммите ЕС лидеры европейских стран одобрили идею придерживаться единого подхода к выдаче сертификатов о вакцинации. «Позднее мы посмотрим, могут ли быть использованы эти сертификаты в каких-то еще обстоятельствах»,— заявил тогда глава Евросовета Шарль Мишель. Теперь от Еврокомиссии ждали уточнений: как будут выглядеть сертификаты и где они будут использоваться.

На пресс-конференции, которую в среду провела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стало ясно, что главные опасения критиков таких сертификатов не оправдались: новый цифровой документ (так называемый зеленый пропуск) не делит граждан на привитых и непривитых.

По словам госпожи фон дер Ляйен, в документе будет содержаться информация,

во-первых, о вакцинации — перечисляя, госпожа фон дер Ляйен даже загибала пальцы,—

во-вторых, о недавнем отрицательном результате ПЦР-теста и,

в-третьих, об антителах после перенесенного заболевания.

Таким образом, в ЕС вводят систему, аналогичную уже действующей в Израиле, где также можно получить цифровой документ по этим трем параметрам.

Кроме того, в сертификате будут указаны имя, дата рождения обладателя и дата выдачи документа, а также минимальный объем данных, позволяющий обеспечить взаимное признание документа в странах ЕС. «Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри Евросоюза, основанный на строгом уважении принципа недискриминации и основных прав граждан ЕС»,— говорится в сопроводительном заявлении Еврокомиссии. Система цифровых сертификатов будет действовать до окончания пандемии, если предложение комиссии утвердят Европарламент и Европейский совет.

«При помощи этого сертификата мы рассчитываем помочь странам-членам возобновить свободу передвижения безопасным и доверительным способом»,— отметила глава Еврокомиссии. Теперь к лету, когда, как ожидается, проект зеленых пропусков будет воплощен в жизнь, странам предстоит определиться, как именно использовать эти документы для перемещений — одним из пионеров в этом направлении рассчитывает стать Австрия, где уже с апреля введут зеленые пропуска для тех, кто сдает ПЦР-тесты.

При этом пропуска явно будут не единственным документом, позволяющим подтвердить, что предъявитель не инфицирован.

Так, например, уже должно быть запущено приложение Travel Pass, которое поможет авиапассажирам выполнять существующие требования о предоставлении результатов тестирования.

Оно разрабатывается Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Правда, российские авиаперевозчики пока комментируют грядущий запуск Travel Pass очень осторожно.

Напомним, ранее лидеры ряда стран недвусмысленно высказались против того, чтобы пропуска превращались в обязательное условие для въезда в ту или иную страну. «Прививочный сертификат может предоставить дополнительную информацию. Но это не значит, что путешествовать сможет только тот, у кого есть такой паспорт — на этот счет никакого политического решения не принято»,— объясняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Вице-премьер и глава МИД Бельгии Софи Вильмес также предупредила: она не допустит, чтобы вакцинация стала «фильтром для попадания в страну» — то есть фактором дискриминации. «Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей ЕС между странами союза»,— добавила в среду госпожа фон дер Ляйен.

Вместе с тем объявление о введении на европейском уровне единых сертификатов о вакцинации открывает возможность для Москвы вести переговоры о взаимном признании этих документов в России и ЕС. О том, что такие переговоры возможны, ранее упоминал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в беседе с агентством «РИА Новости» отметил: в Москве не верят, что страны Шенгенского соглашения решатся увязать выдачу виз со сделанной прививкой.

Галина Дудина