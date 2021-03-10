ЕС проектирует паспорта вакцинации

Евросоюз будет выдавать паспорта вакцинации даже тем, кто привился российскими препаратами. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Европарламенту. И это несмотря на то, что «Спутник V» пока не получил одобрение регулятора Старого Света. Проект документа представят 17 марта, а к концу весны страны ЕС планируют старт выдачи сертификатов для своих граждан. Как такое возможно и означает ли это, что для привитых «Спутником V» россиян также упростят въезд в Европу? Разбирался Александр Рассохин.

В Европе главным лоббистом идеи введения сертификатов вакцинации выступила Греция. Ранее власти страны объявили, что готовы пускать на свою территорию вакцинированных израильтян с «зелеными паспортами». Но для восстановления экономики, держащейся преимущественно на туризме, одного Израиля мало. Отсюда предложение создать общий для всего Евросоюза документ. Но есть проблема: не все препараты, одобренные отдельными странами, поддерживаются единым регулятором.

И по «Спутнику V», например, по-прежнему нет решения, хотя вакцину разрешили использовать в Венгрии, входящей в ЕС, и еще 40 с лишним государствах, говорит руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «В Еврокомиссии гораздо более высокие требования к качеству, эффективности, безопасности и к полноте документации всех этих вещей, чем у стран, где сейчас широко применяется "Спутник V"».

Экспертиза «Спутника V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств началась меньше недели назад, но регулятор уже успели заподозрить в предвзятости. По мнению кандидата биологических наук и генетика Кирилла Волкова, такая риторика дает основания считать, что для привитых «Спутником V» упрощенного режима передвижения и прочих бонусов не будет: «Конечно, речь идет и о политике. Почему мы говорим именно о "Спутнике V"? В Индии разрабатывается несколько вакцин, почему никто не говорит о них, обо всех вакцинах, которые хоть как-то доказали свою эффективность?»

В Кремле к документам, подобным «зеленым сертификатам» ЕС и Израиля, относятся скептически. Сейчас все привитые от COVID-19 россияне получают паспорт вакцинированного, однако никаких преимуществ эта бумага не дает. Впрочем, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициатива ЕС — это «повод для активизации ковидной дипломатии».

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Но важно сделать так, чтобы документ не был единственным фактором, от которого зависит, сможет ли человек выехать за рубеж, отмечает вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов: «Если у человека есть признаваемый "зеленый паспорт", то он может ограничиваться тем, что он антигенный тест по прилете будет сдавать. А если у него нет такого документа, то он должен будет предъявить данные анализа ПЦР и потом повторно сдать его и находиться под контролем в течение недели, допустим».

Впрочем, собеседники “Ъ FM” подчеркивают, что наличие прививки от COVID-19 — это не гарантия того, что человек безопасен для окружающих. Вакцинированный все еще может быть бессимптомным носителем коронавируса. Чтобы учесть все возможные риски, в ЕС планируют вносить в сертификаты информацию о том, болел ли человек коронавирусом, а также результаты всех ПЦР-тестирований. Каким же будет документ на выходе, пока не известно.

Лилия Галявиева