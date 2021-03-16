Индексамый важный товар

Российские фондовые индексы на подъеме. Валютный индекс РТС вернулся к значениям конца февраля 2020 года, полностью отыграв «пандемийное» снижение прошлого года. Рублевый индекс ММВБ обновил исторический максимум, вплотную приблизившись к отметке 3,6 тыс. пунктов. За пять дней уверенного роста российские индексы вышли в мировые лидеры. Цены на нефть, остающиеся вблизи годовых максимумов, отодвинули геополитические риски на второй план.

Российские фондовые индексы начали неделю с обновления максимумов. В ходе торгов понедельника долларовый индекс РТС поднимался до отметки 1550,5 пункта, максимального значения с 20 февраля 2020 года. Фактически индекс вернулся к значениям, предшествовавшим началу распространения пандемии COVID-19 за пределами Китая и последовавшему вслед за этим падению фондовых рынков. По итогам дня индекс остановился на отметке 1544 пункта, что на 1,6%% превысило значение закрытия пятницы. Индекс Московской биржи в ходе торгов достигал отметки 3596,31 пункта — нового исторического максимума. Впрочем, рекордные значения рублевый индекс фиксирует на протяжении последней недели. На закрытии торгов индекс остановился на отметке 3584,5 пункта, что на 1,27% выше закрытия предыдущего дня.

Уверенный рост российских индексов продолжается пятый день подряд. За это время, по данным агентства Bloomberg, они прибавили в долларовом выражении свыше 6,5% и заняли второе место среди фондовых индексов развитых и развивающихся стран. Сильнее (на 11%) вырос только фондовый индекс Бейрутской биржи. Большинство ведущих мировых индикаторов прибавили 0,4–5%.

Опережающие темпы роста российских индексов связаны с благоприятной ситуацией на рынке нефти. По данным агентства Reuters, в понедельник котировки ближайшего контракта на поставку нефти Brent достигали уровня $70 за баррель. К закрытию торгов в России цены скорректировались до $68,4 за баррель, однако все равно остаются вблизи годового максимума. С начала этого года цены на нефть выросли более чем на 30%. «Благоприятная конъюнктура на рынке нефти сложилась в результате решения стран ОПЕК+ не ослаблять текущие ограничения по добыче, а также решения Саудовской Аравии сохранить свои собственные дополнительные ограничения на 1 млн баррелей нефти в день. Россия при этом получила небольшие послабления по квоте, что поставило ее в привилегированное положение»,— отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

В таких условиях отмечается высокий спрос международных инвесторов на российские акции.

По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research), суммарный приток иностранных инвестиций в них составил с начала марта $190 млн, а с начала года — более $1,2 млрд. По словам портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Эдуарда Харина, текущее движение на рынке сформировали иностранные инвесторы, к нему добавился спрос со стороны российских инвесторов. «К нерезидентам могут относиться как глобальные пассивные фонды, так и хедж-фонды. Последние могут быть более активны с точки зрения покупки российских активов, хотя публичной статистики по покупкам или продажам по ним нет»,— отмечает господин Харин.

Привлекают глобальных инвесторов недооцененные акции — прежде всего нефтегазовых компаний. С начала года индекс Global Energy прибавил более 33% в долларах, S&P Energy — 40%, при этом большинство российских компаний показали более скромный результат, в пределах 30%. Сильнее поднялись только акции «Роснефти», которые на фоне новостей по проекту «Восток Ойл» прибавили с начала года почти 35% в долларах. «Если принять во внимание, что курс рубля также достаточно низкий, то наши компании могут иметь преимущество по сравнению с глобальными мейджорами с точки зрения расходов, то есть их прибыли могут быть выше»,— отмечает господин Харин.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста российского рынка, поскольку он основан на фундаментальных факторах.

При этом геополитические риски и возможные санкции временно отошли на второй план. Однако управляющие не исключают, что в случае каких-либо системных санкций коррекция, скорее всего, неминуема. Но, по оценке Татьяны Симоновой, возможная коррекция «скорее произойдет ближе к лету».

Виталий Гайдаев