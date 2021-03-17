Посол России в Вашингтоне вызван в Москву для обсуждения отношений с США

МИД РФ пригласил посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций об отношениях с США. По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, главная цель — «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей».

«Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США»,— сообщила госпожа Захарова. Официальный представитель МИДа отметила, что администрации нового президента США Джо Байден находится у власти почти два месяца, и это является подходящим поводом оценить, что у его команды «получается, а что не очень».

«Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне»,— говорится в сообщении на сайте МИДа.

Сегодня, 17 марта, господин Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Президент США также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

Ранее разведка США заявила о попытках России дискредитировать господина Байдена, чтобы помочь переизбранию 45-го президента США Дональда Трампа. В то же время в докладе говорится, что разведка не фиксировала кибератак с российской стороны, которые могли бы повлиять на исход выборов. По информации CNN, США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе.

Отметим, что 2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции. Также с 18 марта Минторг США расширит ограничения на экспорт в Россию.

О заявлении Джо Байдена — в материале “Ъ” «Он заплатит».