Минторг США расширит санкции против России

Минторг США расширит ограничения на экспорт в Россию в ответ на предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального химическим оружием. Как сообщается на сайте ведомства, санкции вступят в силу завтра, 18 марта.

«Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри страны, так и за ее пределами, российское правительство грубо нарушает свои обязательства по Конвенции по химическому оружию и непосредственно подвергает смертельному риску своих собственных граждан и граждан других стран. Минторг намерен не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть перенаправлены на ее пагубную деятельность по химическому оружию»,— говорится в сообщении.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже политика перевезли для лечения в Берлин. Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что господин Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», это подтвердила ОЗХО. Россия все эти обвинения отрицает.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

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Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».