CNN: США введут санкции против России за вмешательство в выборы на следующей неделе

США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщили три источника CNN в Госдепартаменте. Это связано с обвинениями во вмешательстве в выборы 2020 года. Разведка США утверждает, что Россия пыталась дискредитировать кандидата Джо Байдена.

Собеседники CNN не раскрыли никаких подробностей новых ограничений. Санкции предусмотрены докладом разведки о вмешательстве в выборы. Генпрокурор и министр внутренней безопасности должны оценить степень воздействия иностранных государств и подготовить свой доклад. После этого власти могут ввести санкции.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки пока не комментирует сроки возможных санкций против Москвы. 16 марта на брифинге она отвечала на вопрос о введении ограничений в связи с кибератакой и связала их с рассмотрением и других обвинений против России. «Продолжается рассмотрение по SolarWinds, а также по наградам за головы солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным»,— сказала госпожа Псаки журналистам.

Разведка США накануне обвинила Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах. В то же время в докладе говорится, что разведка не фиксировала кибератак с российской стороны, которые могли бы повлиять на исход выборов.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».