Джо Байден выступил в роли «медведя»

Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине всколыхнули российский финансовый рынок. Курсы ведущих мировых валют — доллара и евро — на биржевых торгах в моменте прибавили почти по 1 руб. Фондовые индексы потеряли около 1%. Впрочем, участники рынка ожидают восстановления рынка в ближайшее время, в том числе на фоне того, что возможные негативные последствия ожидаемых санкций уже отыграны.

Негативные заявления американского президента в отношении российского лидера усилили отошедшие ранее на второй план санкционные риски. На этом фоне курс доллара на торгах Московской биржи взлетел почти на 1 руб. и достиг отметки 74 руб./$. Объем торгов американской валютой за час после заявлений Джо Байдена превысил 100 млрд руб., что составляет четверть от стандартного дневного объема торгов. Курс евро также прибавил почти 1 руб. и превысил отметку 88 руб./€. Российские фондовые индексы потеряли в моменте до 1%, хотя с начала дня в целом они снизились на 2–3%.

По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, реакция рынка в первые 15 минут после появления выдержек из интервью была резкой, курс доллара подскочил почти на «фигуру» (почти на 1 руб.).

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, как обычно бывает в таких случаях, «торговые роботы сработали на заголовки о санкциях против России».

Однако продолжения не последовало. И к 17:30 курс доллара находился в районе отметки 73,79 руб./$, а курс евро — возле 87,89 руб./€.

Интервью американского президента вышло после распространения доклада национальной разведки США с утверждениями, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа. Вместе с тем в докладе «систематических кибератак» из России, нацеленных на то, чтобы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было. При этом американский президент пообещал российскому, что тот «заплатит», однако не конкретизировал своей угрозы.

Вместе с тем, по мнению участников рынка, последние новости о возможных санкциях выглядят скорее позитивными. По мнению аналитика «Ренессанс Капитала» Софии Донец, тот факт, что не было выявлено никаких кибератак, а также вмешательства в ключевые выборные процессы вкупе с упоминанием «президента Путина» и «ряда российских правительственных организаций», подразумевает, что, скорее всего, «санкции ограничатся индивидуальными ограничениями на официальных лиц и госорганизации». Возможны и дополнительные санкции в связи с предполагаемым отравлением и заключением Алексея Навального, однако и они, скорее всего, «будут носить индивидуальный и выборочный характер (коснутся отдельных чиновников и правительственных организаций) и не окажут существенного влияния на рынок», считает госпожа Донец.

Михаил Васильев также полагает, что на следующей неделе США ограничатся точечными санкциями и рубль отыграет часть потерь.

Георгий Ващенко не исключает, что часть потерь рынок сегодня отыграет. Софья Донец также считает, что рынок постепенно восстановится после первичной реакции. Заявление американского президента обращено на внутреннюю аудиторию, а не на международную, поэтому волна спекуляций в СМИ быстро затихнет, поясняет господин Ващенко. Все негативные геополитические ожидания в основном уже отыграны, отмечает эксперт.

Впрочем, по словам Михаила Васильева, против рубля сегодня играет снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран перед заседанием ФРС.

Вместе с тем, по его мнению, поддержку рублю окажет ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, в том числе на ближайшем заседании в пятницу. И в целом до конца марта господин Васильев оценивает, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 73–76 руб./$, а курс евро — 87–90 руб./€.

Виталий Гайдаев