Все для Трампа, все для победы Американская разведка обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

Россия снова вмешалась в американские выборы и снова для помощи Дональду Трампу — такой вывод следует из доклада, который был распространен во вторник аппаратом директора национальной разведки США. Кибератак при этом не было: помощь Москвы республиканцам, с точки зрения спецслужб, была сфокусирована на продвижении лживых новостей о тогдашнем кандидате в президенты (а ныне главе Белого дома) Джо Байдене и его близких, причем сами республиканцы с радостью плодами этой помощи пользовались.

«Мы считаем, что президент Путин и российское государство утвердили и провели кампанию по влиянию на выборы 2020 года. Целью этой кампании была дискредитация президента Байдена и Демократической партии, поддержка бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к выборному процессу и обострение социально-политического раскола в США» — так начинается вторая, «российская» часть рассекреченного доклада директора национальной разведки (.pdf). При этом утверждается, что непосредственной кибератаки на инфраструктуру со стороны Москвы не было: отсутствию «киберфактора» посвящена первая часть документа.

Документ был составлен в соответствии с принятым еще в 2018 году указом, обязывающим разведку отчитываться о случаях вмешательства в американские выборы. Авторы доклада указывают, что делают утверждения «с высокой степенью вероятности», поскольку задачей по изменению общественного мнения США занимался целый ряд российских государственных акторов и их посредников.

Подчеркивается в документе и тот факт, что все «агенты влияния» проводили единую политику, а российские высокопоставленные чиновники и политики схожим образом отзывались об американских кандидатах, что также якобы позволяет говорить о скоординированности: «Ключевой элемент стратегии Москвы во время этой кампании — использование людей, близких к российской разведке, для ''отмыва'' нарративов влияния — в том числе искаженных и неподтвержденных обвинений против президента Байдена — через американские СМИ, американских чиновников и видных американцев, некоторые из которых были близки к президенту Трампу и его администрации».

Авторы доклада утверждают: президент Владимир Путин и другие российские высшие чиновники «были в курсе и, возможно, координировали» эту кампанию.

В качестве примера приводится украинский депутат Андрей Деркач: президент России, по мнению авторов доклада, был в курсе его деятельности. Напомним, именно Андрей Деркач представлял публике аудиозаписи, компрометирующие экс-президента Украины Петра Порошенко,— среди них были разговоры бывшего украинского лидера с нынешним руководителем США Джо Байденом.

Затем авторы переходят к описанию ситуации: «российские манипуляторы» вместе с российскими государственными медиа, «троллями» и украинцами (связанными, конечно, с российской разведкой) еще с 2014 года начали продвигать идею о коррупционных связях Джо Байдена, его семьи и других американских чиновников с Украиной, попутно заметая следы. «Мы считаем, что цель этих действий не ограничивалась президентскими выборами и включала в себя снижение поддержки Украины администрацией Дональда Трампа. По мере приближения выборов Москва все больше внимания уделяла подрыву позиций кандидата, которого она считала вредным для своих глобальных интересов. У нас нет свидетельств утверждать, что правительство Украины было как-то вовлечено в эти действия»,— пишут разведчики.

Тем не менее украинцы вовлечены, по-видимому, были: авторы документа помимо господина Деркача указывают и на политконсультанта Константина Килимника и других якобы «связанных с ФСБ» людей. Они, по версии американцев, подрывали позиции Дональда Трампа, дискредитировали администрацию экс-президента США Барака Обамы и продвигали лживые обвинения в адрес Украины о вмешательстве в американские выборы 2016 года. «Деркач, Килимник и их сообщники пытались использовать влиятельных людей в США и в СМИ, чтобы ''отмыть'' их информацию для использования американскими политиками и обществом. Эти агенты России встречались с людьми, связанными с администрацией Трампа, передавали им документы, просили начать формальные расследования. Они также наняли американскую фирму для подачи запросов американским чиновникам и пытались выйти на связь с высокопоставленными властными фигурами»,— говорится в документе.

Не забыты и российские хакеры: они хоть и не пытались получить доступ к инфраструктуре системы голосования, но якобы собирали информацию о процессе принятия решений в США и передавали ее Кремлю.

«Интернет-троллей» (в частности, Агентство интернет-исследований, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным) также не обошли вниманием: они, по словам представителей разведки, пытались изменить впечатление о кандидатах внутри США, поддерживали аутсайдеров обеих политических партий, а затем утверждали, что мошенничество и обман помогли победить кандидатам «истеблишмента».

Сообщается, что вместе с российскими государственными СМИ эти «тролли» активно публиковали информацию о сыне Джо Байдена Хантере (того обвиняли в коррупции из-за работы на украинский газовый холдинг Burisma, в то время когда его отец координировал украинскую политику США). Также они продвигали и повторяли утверждения президента Трампа о выборах и внутренних кризисах в США, но критиковали его тогда, когда внешняя политика расходилась с интересами России: в качестве примера приводится убийство иранского бригадного генерала Касема Сулеймани.

«Мы полагаем, что российские лидеры считали потенциальную победу президента Байдена невыгодной российским интересам, что привело к их попыткам подорвать его позиции»,— сообщается в докладе.

Авторы утверждают: Россия понимала, что какая-то часть политики Дональда Трампа направлена против Москвы, но считала его предпочтительным кандидатом. Кроме того, свои действия она «почти гарантированно» видела зеркальным ответом на действия Вашингтона, который, по мнению Москвы, вмешивается в российскую политику, «а также способом подорвать глобальную репутацию США и повлиять на принятие решений американскими властями».

Помимо России в докладе упоминаются еще несколько стран, якобы приложивших руку к американской избирательной кампании. В частности, Иран — он, с точки зрения разведки, пытался подорвать позиции Дональда Трампа — и Китай (он «оправдан», однако в рубрике «мнение меньшинства» отдельно вынесена позиция некоторых разведчиков, указывающих, что какие-то действия по дискредитации господина Трампа Пекин применял в рамках общей политики). Кроме того, сообщается: репутацию Дональда Трампа также пытались подорвать Куба и ливанское политическое движение «Хезболла». Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, «по-видимому, имел для этого намерение, но не возможности».

В беседе с “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что, по сути, в докладе нет серьезных обвинений, по крайней мере сопоставимых с выдвинутыми в 2016 году, и потому больших политических последствий не будет. «Масштабных санкций ожидать не следует, возможно, несколько физических лиц, не связанных с бизнесом, внесут в санкционные списки»,— сказал эксперт. Он отметил, что подобный отчет готовился американскими властями в 2019 году и санкционных последствий не имел.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы,— заявили, в свою очередь, в посольстве РФ в Вашингтоне.— Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Констатируем, что Вашингтон продолжает практику ''мегафонной дипломатии'', главная цель которой — поддерживать негативный фон вокруг России».

Алексей Наумов