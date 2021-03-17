Минфин пообещал найти способ профинансировать текущие расходы в случае введения санкций на госдолг

Российское правительство найдет способ профинансировать первоочередные расходы в случае наложения санкций на ее государственный долг, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. В частности, можно будет договариваться о предоставлении ликвидности коммерческим банкам с ЦБ, добавил глава Минфина.

«Тем не менее, если такие решения (о введении санкций.— “Ъ”) будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации, для того чтобы профинансировать все первоочередные расходы»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Антон Силуанов отметил, что при сценарии с введением санкций власти в первую очередь будут договариваться с коммерческими банками. «А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам»,— добавил министр.

В начале марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против России за применение химического оружия. Сообщалось, что под ограничения могут подпасть олигархи и суверенный российский госдолг. Кремль отмечал, что прорабатывает сценарии по защите от новых санкций.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции. Также с 18 марта Минторг США расширит ограничения на экспорт в Россию.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».