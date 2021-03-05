Кремль прорабатывает сценарии по защите от новых санкций

В Кремле фиксируют новости о возможных новых санкциях США и Великобритании против России, однако «они пока являются не чем иным, как сообщениями СМИ», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем Москва осознает риски и прорабатывает различные сценарии для защиты граждан и бизнеса, добавил он. Господин Песков вновь повторил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия, и назвал обвинения голословными.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против России за применение химического оружия. Под ограничения могут подпасть олигархи и суверенный российский госдолг.

«Исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций… Конечно же, Россия понимает это, учитывает это и прорабатывают различные сценарии, с тем чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на вопрос “Ъ FM”, есть ли у Кремля план на случай введения новых санкций против России.

Дмитрий Песков подчеркнул, что «Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие». «Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия, и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия»,— добавил представитель Кремля.

Накануне господин Песков также говорил, что Москва много лет назад уничтожила все свое химическое оружие и ждет того же от Вашингтона.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».