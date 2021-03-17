Кремль сожалеет о перспективе новых санкций из-за обвинений во вмешательстве в выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «можно лишь выразить сожаление» о намерении Вашингтона ввести против Москвы новые санкции в связи с недоказанным обвинением о вмешательстве России в президентскую гонку США. Напомним, 16 марта американская разведка обвинила РФ в попытках дискредитировать в глазах избирателей кандидата от демократов Джозефа Байдена, впоследствии ставшего президентом.

«Мы не согласны с выводами этого (американкой разведки.— “Ъ”) доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным, он абсолютно безосновательный и бездоказательный,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.— Такие материалы, далеко не качественные, используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны». Пресс-секретарь главы государства добавил, что по этому поводу «можно лишь еще раз выразить сожаление».

Разведка США заявила о попытках России дискредитировать господина Байдена, чтобы помочь переизбранию 45-го президента США Дональда Трампа. В то же время в докладе говорится, что разведка не фиксировала кибератак с российской стороны, которые могли бы повлиять на исход выборов. По информации CNN, США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе. Если это произойдет, то это будут уже вторые санкции США против России в марте — в начале месяца Вашингтон ввел ограничения по делу Алексея Навального.

О возможных санкциях — в материале “Ъ” «Все для Трампа, все для победы».