Разведка США обвинила Россию в попытках дискредитировать Байдена

Разведка США обвинила Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах. Об этом говорится в докладе (pdf.) офиса директора Национальной разведки США.

«Мы считаем, что президент России Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию»,— говорится в докладе.

По версии разведывательных служб США, российские государственные лица постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие американцев. В том числе они продвигали дезинформирующие сообщения против Джо Байдена.

В то же время в докладе говорится, что разведка не фиксировала кибератак с российской стороны, которые могли бы повлиять на исход выборов. «В отличие от 2016 года мы не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов»,— говорится в документе.

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