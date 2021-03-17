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В России впервые с 1 октября выявили менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне зарегистрировали на 4,21% случаев больше — 9393. Меньше 9 тыс. зараженных зафиксировано впервые с 1 октября (8945). Общее число заразившихся в стране составляет 4 418 436.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 1201 (всего 1 004 481);
  • Санкт-Петербург — 927 (383 361);
  • Московская область — 436 (224 096);
  • Нижегородская область — 352 (102 933);
  • Ростовская область — 241 (77 466).

Умерли за сутки 427 заболевших, это на 3,61% меньше, чем накануне (443). С начала пандемии умерли 93 364 человека. Выздоровели 10 755 человек, всего — 4 024 975.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 53 (15 925);
  • Санкт-Петербург — 30 (11 773);
  • Московская область — 29 (5158);
  • Воронежская область — 24 (2194);
  • Нижегородская область — 15 (2678).

16 марта Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта COVID-19, до этого в России зафиксировали появление британской мутации вируса. Предположительно, эти виды обладают большей способностью к распространению. Авиасообщение с Великобританией приостановлено до 16 апреля.

Подробнее о ситуации с COVID-19 — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».

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