Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 16 апреля включительно, сообщило правительство России. Оно было приостановлено в конце декабря 2020 года из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года»,— говорится в сообщении.

Авиасообщение с Великобританией приостановили более 20 стран по всему миру. По оценкам ученых, новый штамм вируса, обнаруженный в стране, распространяется быстрее классического COVID-19. В России первый случай заражения «британской» мутацией был зафиксирован 10 января 2021 года.

Об эффективности вакцин против мутаций — в материале “Ъ FM” «Британскому штамму нашли "противника"».