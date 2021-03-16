В России число заразившихся COVID-19 за сутки снижается второй день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 9393 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне выявили на 0,47% больше — 9437. Снижение новых случаев заражения за сутки наблюдается второй день подряд, ранее оно было отмечено 10 марта. Общее число заразившихся в стране достигло 4 409 438.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1533 (всего 1 003 280);

Санкт-Петербург — 916 (382 434);

Московская область — 565 (223 660);

Нижегородская область — 348 (102 581);

Ростовская область — 246 (77 225).

Умерли за сутки 443 заболевших, это на 9,65% больше, чем накануне (404). С начала пандемии умерли 92 937 человек. Выздоровели 10 644 человека, всего — 4 014 220.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 57 (15 872);

Санкт-Петербург — 42 (11 743);

Московская область — 30 (5129);

Воронежская область — 19 (2170);

Алтайский край — 15 (1664).

Сегодня, 16 марта, Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса. В январе в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Штамма, характерного для Бразилии, в стране не обнаружено. Предположительно, эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».