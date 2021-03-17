«Аэрофлот» ожидает восстановления международных авиаперевозок не ранее 2024 года

Авиакомпания «Аэрофлот» прогнозирует, что международный рынок авиаперевозок восстановится не ранее 2024 года, внутренний — в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

«Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами — ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года»,— сказал господин Полубояринов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что внутренний рынок может полноценно восстановиться уже в следующем году, при этом доходные ставки подойдут к уровню 2019 года в 2023 году.

По итогам 2020 года «Аэрофлот» получил 96,5 млрд руб. убытка. Это стало первым отрицательным результатом перевозчика с 2015 года. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, пассажирские авиаперевозки по всему миру в прошлом году снизились на 65,9%.

Подробнее об итогах — в материале “Ъ” «Коронавирус подкосил "Аэрофлот"».