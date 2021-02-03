В 2020 году пассажирские авиаперевозки в мире упали на 66%

Пассажирские авиаперевозки по всему миру в прошлом году снизились на 65,9% (в пассажиро-километрах, RPK). Такие данные сегодня, 3 февраля, представила Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), назвав 2020 год «худшим в истории по спросу на авиаперевозки». Сильнее всего авиаперевозки снизились на Ближнем Востоке — на 72,2%, в Европе падение составило 69,9%, в Африке — 68,8%, в Северной Америке — 65,2%. Меньше всего снизились авиаперевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако и здесь падение очень существенное — на 61,9%.

Особенно сильно упали международные авиаперевозки — на 85,3%. Внутренние авиаперевозки снизились на 48,8%. Из приведенных в докладе IATA стран (среди них Китай, США и Бразилия) меньше всего внутренние авиаперевозки сократились в России — на 23,5%, причем в декабре — лишь на 12% в сравнении с декабрем 2019 года. Авторы доклада объясняют сравнительно слабое снижение в России «значительным ростом внутреннего туризма летом и снижением тарифов».

IATA прогнозирует, что в 2021 году объем авиаперевозок вырастет на 50,4% в сравнении с прошлым годом, тем самым составив 50,6% от уровня 2019-го. «Прошлый год был катастрофой. Никак иначе это не опишешь,— считает глава IATA Александр де Жюньяк.— Оптимизм в отношении того, что прибытие и начало распределения вакцин приведут к незамедлительному и упорядоченному восстановлению авиаперелетов, уничтожен перед лицом новых вспышек и новых мутаций заболевания».

В России пандемия коронавируса сократила объемы авиапассажирских перевозок вдвое. Сильнее всего в 2020 году упали перевозки «Аэрофлота» — на 61%, а наименьшее падение показал лоукостер «Победа» — на 12%.

Подробнее о сокращении пассажиропотока в России читайте в публикации “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».

Яна Рождественская