«Роснефть» отрицает обращение за госфинансированием для «Восток Ойла»

«Роснефть» заявила, что не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта «Восток Ойл», так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования. Ранее о возможном выделении средств ФНБ для проектов компании сообщали Bloomberg и Forbes.

«"Роснефть" не обращалась в правительство РФ по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта "Восток Ойл" не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования»,— говорится в заявлении компании. В нем сказано, что в редакции Bloomberg и Forbes направлены требования о размещении опровержений.

Проект «Восток Ойл» должен объединить месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» с Пайяхским месторождением на Таймыре и транспортировать добытую нефть по Севморпути с помощью танкеров. «Роснефть» приобрела Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова за $9,6 млрд.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «"Роснефть" не поскупилась на Таймыр».