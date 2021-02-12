«Роснефть» не поскупилась на Таймыр

«Роснефть» заплатила $9,6 млрд акционеру Независимой нефтегазовой компании Эдуарду Худайнатову за «Таймырнефтегаз», который разрабатывает Пайяхское месторождение. Кроме того, в рамках сделки господин Худайнатов получил от «Роснефти» ряд крупных добывающих активов, которые нефтекомпания называла хвостовыми. Эта сделка может позволить компании господина Худайнатова, который возглавлял «Роснефть» в 2008–2012 годах, расплатиться с долгами и заработать. «Роснефть» же считает Пайяху c поставленными на баланс запасами 1,2 млрд тонн основным активом для своего мегапроекта «Восток Ойл».

«Роснефть» приобрела «Таймырнефтегаз» (ТНГ, разрабатывает Пайяхское месторождение) у Эдуарда Худайнатова за $9,6 млрд, говорится в отчете нефтекомпании по МСФО. Помимо денег госкомпания в рамках сделки также передала Независимой нефтегазовой компании (ННК) ряд активов, среди которых «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие, «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть». «Таким образом, вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых "хвостовых" активов, оцененных по справедливой стоимости»,— сообщается в отчете.

Стоимость "хвостовых" активов не называется, но, по словам двух источников “Ъ”, она могла составить около $1,4 млрд. Таким образом, ТНГ был оценен «Роснефтью» примерно в $11 млрд.

Несмотря на это, «Роснефть» в отчете сообщила о признании дохода от сделки по «Таймырнефтегазу» в 504 млрд руб., или порядка $6,8 млрд в текущих ценах. 504 млрд руб.— разница между стоимостью купленного актива, по оценке самой «Роснефти» (того, что встало на баланс), и суммы, которую она заплатила, поясняет управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Пайяхское месторождение с запасами 1,2 млрд тонн считается основным активом проекта «Восток Ойл», но находится в стадии геологоразведки. В рамках проекта нефтепровод должен связать месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (Ванкорское, Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения) с месторождениями севера Таймыра. Предполагается, что нефть затем будет транспортироваться по Севморпути (СМП).

«Роснефть» в конце 2020 года сообщала о покупке 10% в «Восток Ойл» трейдером Trafigura за €7 млрд ($8,5 млрд). Иностранные инвестбанки оценивали весь проект в $70–100 млрд. К 2024 году «Роснефть» рассчитывает отгружать с «Восток Ойл» по СМП 30 млн тонн нефти в год, к 2030 году — 100 млн тонн. «Роснефть» также планирует привлечь в проект иностранных инвесторов и вела переговоры с индийскими компаниями, которые уже имеют миноритарные доли в Ванкорском месторождении. Кроме того, «Роснефть» сообщила о том, что «Восток Ойл» теперь контролирует АО «Ванкорнефть» (Ванкорское месторождение), АО «Сузун» (Сузунское месторождение), ООО «Тагульское» (Тагульское месторождение).

Сделка с «Роснефтью» позволит Эдуарду Худайнатову, ушедшему с поста главы этой компании в 2012 году, заработать и расплатиться с долгами: на основные активы ННК он брал кредит более $4 млрд.

Также перешедшие от «Роснефти» активы могут сделать ННК одним из крупнейших частных игроков в отрасли с добычей как минимум 12 млн тонн. До этого компания добывала лишь 2 млн тонн, в январе 2021 года, по данным ЦДУ ТЭК, производство ННК составило 628,8 тыс. тонн.

По итогам года чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на акционеров, снизилась на 80% относительно 2019 года — до 147 млрд руб. EBITDA упала на 43%, до 1,2 трлн руб., выручка — на 34%, до 5,7 трлн руб.

Дмитрий Козлов