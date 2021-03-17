Нефтекомпании на 97% выполнили требование правительства по увеличению запасов бензина к маю

В России запасы товарного бензина к середине марта превысили 1,55 млн тонн. Об этом говорится в комментарии Минэнерго на опасения Счетной палаты о рисках повтора топливного кризиса 2018 года. Правительство ранее поручило нефтяным компаниям нарастить показатель до 1,6 млн тонн к маю, и до 1,8 млн тонн к июню.

«С начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года»,— говорится в комментарии Минэнерго (цитата по ТАСС). За прошлую неделю запасы выросли на 21 тыс. тонн. Ведомство отмечает, что благодаря разработанному в 2018 году демпферному механизму рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции.

Счетная палата в отчете за 2020 год сообщила о рисках «повторения роста розничных цен на топливо», как в 2018 году и роста социальной напряженности. Тогда потребовалось принятие экстренных мер, обращало внимание ведомство.

В России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин. За неделю с 4 по 11 марта топливо подорожало во всех округах России, сильнее всего — на Дальнем Востоке.

Правительство согласилось скорректировать c 1 мая параметры демпферного механизма для стабилизации цен на топливо. По информации “Ъ”, это будет сделано только для поставок бензина. По оценке аналитиков, корректировка демпфера приведет к росту выплат бюджета в адрес нефтяных компаний примерно на 40 млрд руб. в 2021 году и на 90 млрд руб. в 2022 году.

Подробнее о корректировке — в материале “Ъ” «Бензин требует средств».