Польша сократит закупки российской нефти

Польша снизит закупки российской трубопроводной нефти — польская Orlen сообщила о продлении контракта с «Роснефтью» еще на два года со снижением объемов на треть, до 3,6 млн тонн в год. У компаний возникли разногласия по цене, из-за чего переговоры о продлении контракта затянулись. Orlen уже объявила, что в 2021 году впервые закупит 1 млн тонн у американской Exxon, тем самым заместив российские поставки. Тогда как «Роснефть», по данным Argus, перенаправила освободившиеся объемы нефти в балтийские порты.

«Роснефть» сократит объемы поставок нефти в Польшу по контракту с крупнейшим местным нефтепереработчиком Orlen, следует из сообщения польской компании. Согласно нему, прежний контракт с годовым объемом поставок 5,4–6,6 млн тонн в год, который истек 31 января, продлен еще на два года, но объемы сократились до 3,6 млн тонн в год. В «Роснефти» не предоставили оперативный комментарий.

Контракт с Orlen предусматривает поставку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» на НПЗ в Плоцке. Он был в предыдущий раз перезаключен в 2019 году на два года и являлся одним из крупнейших экспортных соглашений в портфеле «Роснефти». Кроме того, российская нефтекомпания поставляла нефть также на НПЗ в Гданьске в адрес группы Lotos (Orlen поглотила ее в 2020 году). Размер последнего контракта — 2,8–5,6 млн тонн в год, он также истек в начале этого года.

Российская нефть традиционно доминировала на рынке Польши, поскольку исторически местные НПЗ строились с привязкой к нефтепроводу «Дружба» и были технологически ориентированы на переработку среднесернистой нефти Urals.

Однако в последние годы Польша, озабоченная вопросом энергетической зависимости от России, предприняла ряд шагов по диверсификации поставок нефти.

В частности, c 2016 года Orlen начала постоянно закупать саудовскую нефть — в январе компания заявила, что увеличит ежемесячные объемы закупки с 300 тыс. до 400 тыс. тонн. Кроме того, польские переработчики покупают спотовые партии из Нигерии, Алжира и США. В марте Orlen объявила, что заключила годичный контракт с американской Exxon о поставке 1 млн тонн нефти.

В феврале Argus сообщила, что «Роснефть» и Orlen не могут договориться о продлении контракта как для НПЗ в Плоцке, так и для НПЗ в Гданьске (в рамках контракта с Lotos). В результате, поскольку оба контракта истекли, «Роснефть» прекратила отгрузку, и заводы более месяца не получали от нее нефть. Причиной разногласий, по данным источников Argus, было то, что «Роснефть» настаивала на повышении цены, поскольку альтернативные отгрузки морских партий через порты Балтики стали более привлекательными для российских нефтекомпаний, чем поставки по «Дружбе». Так, «Сургутнефтегаз» тоже приостановил поставки по «Дружбе» на немецкий НПЗ в Лойне, принадлежащий Total. При этом европейские переработчики не хотят идти на уступки по цене, поскольку их маржинальность остается очень низкой, а спрос на топливо в Европе находится под давлением из-за сохраняющихся карантинных мер.

Orlen фактически на ближайший год заместила снизившиеся поставки от «Роснефти» американской нефтью.

«Роснефть» же, по данным Argus, увеличила в феврале отгрузки из портов Балтики. При этом контракт с Lotos пока не продлен, и его дальнейшая судьба неизвестна. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, «Роснефть» с легкостью разместит освободившиеся объемы нефти, перебросив их для выполнения других долгосрочных контрактов или перенаправив на спотовый рынок. Они отмечают, что в условиях сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ у «Роснефти» сейчас не так много свободных объемов нефти, учитывая также тот факт, что власти РФ требуют от нефтекомпаний увеличивать загрузку НПЗ внутри страны.

Юрий Барсуков