Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи

Сегодня, 16 марта, 235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать жалобу защиты Алексея Навального на отказ СКР возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, которые, по мнению оппозиционера, причастны к его отравлению. Сам политик, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать в суде по видеосвязи.

«От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: "Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю"»,— процитировал сообщение оппозиционера судья Андрей Толкаченко (цитата по ТАСС).

Интересы господина Навального в суде представлял юрист Вячеслав Гимади. Он заявил о бездействии следствия и необходимости возбуждения уголовного дела в отношении предполагаемых отравителей. Как он позднее сообщил журналистам, ему не известно, почему Алексей Навальный решил отказаться от участия в заседании.

Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу защиты политика на отказ следователя Главного военного следственного управления СКР провести процессуальную проверку по ситуации с предполагаемым отравлением. «В удовлетворении жалобы Лося должно быть отказано в связи с тем, что в ходе рассмотрения указанных обращений в следственном управлении МВД на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному органу проводится проверка»,— сказал следователь.

После того как стороны высказали свои позиции, суд принял решение перенести рассмотрение жалобы. Решение по жалобе суд объявит 22 марта.

14 декабря 2020 года вышло совместное расследование ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов), Bellingcat и The Insider, в котором предполагаемыми отравителями политика были названы восемь сотрудников ФСБ. Позднее политик выложил запись своего телефонного разговора с собеседником, которого он представил как одного из фигурантов расследования сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. ФСБ факт беседы прямо не отрицала, но инициировала проверку, результатам которой обещала дать процессуальную оценку. Само расследование об отравлении ФСБ назвала провокацией, направленной на дискредитацию службы.

О том, как Алексей Навальный позвонил в ФСБ,— в материале “Ъ” «У вас трус отклеился».