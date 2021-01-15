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СКР отказался проводить проверку расследования Bellingcat об отравлении Алексея Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) отказалось проводить проверку по заявлению юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владлена Лося о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Копию документа господин Навальный опубликовал в своем блоге. В нем говорится, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлении не содержится». При этом следователи отметили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, которое проводит проверку по факту госпитализации оппозиционера в Омске, а также в ФСБ.

О слежке за оппозиционером и возможной спецоперации силовиков говорилось в опубликованном 14 декабря 2020 года совместном расследовании ФБК, Bellingcat и The Insider. Через неделю после этого Алексей Навальный выложил запись своего телефонного разговора с собеседником, которого он представил как одного из фигурантов расследования сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. ФСБ факт беседы прямо не отрицала, но отметила, что использование технологии подмены телефонных номеров — прием иностранных спецслужб, исключающий установление реальных участников разговора. В связи с этим ФСБ инициировала проверку, результатам которой обещала дать процессуальную оценку. Само расследование об отравлении господина Навального в ФСБ назвали провокацией, направленной на дискредитацию службы.

Кира Дюрягинга


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