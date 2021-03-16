В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма COVID-19

Тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, в том числе британского, уже зарегистрирована в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Британский штамм вируса распространяется быстрее обычного COVID-19, в России первый случай заражения зафиксирован в январе.

«Сегодня зарегистрирована тест-система для (выявления.—“Ъ”) ряда штаммов коронавируса, в том числе английского»,— сказал господин Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). Ранее он заявил, что российская вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи показала высокий уровень эффективности против британского штамма.

В феврале Росздравнадзор сообщал о регистрации первой в стране тест-системы для определения британского коронавируса. Система была разработана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава совместно с компанией «ДНК-технология».

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».