В России разработали тест для определения «британского» штамма COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал первую в Россию тест-систему для определения «британской» мутации коронавируса, сообщила глава ведомства Алла Самойлова. Изобретение позволяет выявлять две мутации.

«Тест-система, разработанная на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии, в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов»,— говорится на сайте Росздравнадзора.

10 января в России был выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании. В декабре прошлого года там выявили новую опасную мутацию COVID-19, которая распространяется быстрее обычного вируса. Десятки стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Эпидемическая обстановка в России стабильно улучшается. Сегодня, 21 февраля, зарегистрировали 12 742 новых случая коронавируса.

Об экспедиции ВОЗ в Китай для определения причин пандемии — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».