Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против британского штамма

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи показала высокий уровень эффективности против британского штамма вируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам господина Мурашко, уровень антител к исходному штамму коронавируса при вакцинации не уступает уровню антител к мутировавшему.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма»,— сказал господин Мурашко журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что переболевшие распространенными в России вариантами коронавируса россияне уже не заразятся британским штаммом. Это также касается тех, кто сделал прививку, отмечала она. До этого, в феврале, Росздравнадзор зарегистрировал первую в Россию тест-систему для определения британской мутации коронавируса.

В декабре прошлого года в Великобритании выявили новую опасную мутацию COVID-19, которая распространяется быстрее обычного вируса. Десятки стран приостановили авиасообщение с Великобританией. 10 января в России был выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании.

О том, как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».