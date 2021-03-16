«Квадру» подогревают делами

Прокуратура Липецка передала в региональное управление СКР материалы проверки деятельности местного филиала «Квадры» для решения вопроса о возбуждении уголовных дел о халатности и оказании небезопасных услуг. По данным надзорного ведомства, причиной многочисленных аварий в нынешнем отопительном сезоне стали недостаточная подготовка и нереализованные в полном объеме мероприятия инвестиционной программы. СКР уже расследует уголовное дело после январской аварии, из-за которой липчане получили ожоги. В «Квадре» в ответ на критику властей заявляли, что поврежденные теплотрассы ранее выдержали гидравлические испытания, а комментировать действия прокуратуры не стали.

О передаче материалов проверки в региональное управление СКР для решения вопроса о возбуждении уголовных дел из-за оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ) в работе липецкого филиала «Квадры» вчера сообщила прокуратура Правобережного района Липецка. В надзорном ведомстве отметили, что в нынешнем отопительном сезоне компания более 100 раз приостанавливала теплоснабжение: «Это было связано как с аварийными ситуациями, так и с ремонтами. В связи с нарушениями права граждан на бесперебойное теплоснабжение в отношении ресурсоснабжающей организации неоднократно принимались меры прокурорского реагирования».

Претензии у правоохранителей вызвала и реализация инвестпрограммы «Квадры» в регионе на 2019–2023 годы. В ведомстве считают, что запланированные мероприятия «в обусловленные сроки в полном объеме не реализованы». В прокуратуре “Ъ-Черноземье” пояснили, что сделаны не все инженерные работы. В частности, «недостаточным образом» было выполнено строительство перемычки для улучшения гидравлической ситуации жилого района, на которое было запланировано около 18 млн руб.

В инвестпрограмме «Квадры» указан только один пункт со сходным описанием. Речь идет о строительстве перемычки около улиц Гагарина и Тельмана, жители которых постоянно жаловались на коммунальщиков, а сам микрорайон является территорией перспективной застройки. Здесь в 2017–2019 годах планировалось построить 490 м теплотрассы диаметром 325 мм. Стоимость работ оценивалась в 17,9 млн руб. Большая часть работ якобы была профинансирована до 2019 года.

В прокуратуре также считают, что реализованные мероприятия «не позволяют достичь плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения». В ведомстве уверены, что сложившаяся ситуация «обусловлена халатностью должностных лиц» местного филиала при подготовке к отопительному сезону и исполнении инвестпрограммы.

Обратиться в прокуратуру в феврале после очередной аварии, оставившей без отопления 50 многоквартирных домов, пригрозил первый вице-мэр Липецка Константин Востриков. Его не удовлетворили слова главного инженера производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» «Квадры» Алексея Пшеничникова, который объяснил затянувшийся ремонт необходимостью заменить «целый отрезок трубы»: его часть подверглась коррозии. При этом, отметил господин Пшеничников, во время летних гидравлических испытаний все дефекты теплотрассы были устранены. «В момент испытаний давление в трубопроводе существенно превышает нормативное, поэтому в данном случае мы будем действовать жестко — к выяснению того, как на данном участке проводили испытания, администрация города подключит как специалистов Ростехнадзора, так и прокуратуру», — обещал Константин Востриков. Городской департамент ЖКХ посчитал, что действия «Квадры» могут подпадать под ст. 238 УК РФ.

Как следует из официальных сообщений мэрии, в Липецке с начала года случились четыре крупные аварии. Одна из них уже привела к уголовному делу, которое управление СКР возбудило об оказании небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). После порыва теплотрассы на улице Стаханова горячая вода размыла грунт, и в ямы провалился автомобиль с водителем и девушка. Люди получили ожоги разной степени. Алексей Пшеничников заявлял депутатам горсовета, что и эта труба летом успешно выдержала гидравлические испытания, а вода вышла на поверхность из-за отсутствия ливневой канализации.

Регулярно критикует «Квадру» и губернатор Игорь Артамонов. Прошлым летом глава региона назвал работу компании неудовлетворительной в плане информирования населения. Уже в марте губернатор анонсировал создание «центра защиты населения от “Квадры”».

Мы неоднократно с московским руководством обсуждали, и мы ждем от них кадровых предложений и другой организации работы. Не построена работа с жителями. Колоссальное количество вопросов по платежкам», — заявлял господин Артамонов.

После этого, впрочем, «Квадра» и область договорились о подписании «детализированного соглашения о сотрудничестве, которое определит перспективы теплоснабжения региона на ближайшие годы». По словам вице-губернатора Ильи Тузова, документ будет завизирован после окончания отопительного сезона. Заместитель гендиректора по экономике Владимир Лебедев также отметил, что для «Квадры» «в приоритете обратная связь с населением и прозрачность работы». По его словам, в 2017–2020 годах компания вложила в липецкий теплоэнергетический комплекс около 4 млрд руб. и обновила почти 100 км теплосетей. В этом году на замену 30 км панируется направить 1 млрд руб.

Из различных заявлений компании и властей следует, что износ теплосетей в регионе все равно остается на уровне 70–80%. В пресс-службе липецкого филиала «Квадры» вчера “Ъ-Черноземье” сказали, что «заявления прокуратуры не комментируют». В управлении СКР уточнили, что проверку по материалам надзорного ведомства еще не начинали.

Александр Прытков