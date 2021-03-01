Липецкий губернатор анонсировал создание «центра защиты населения» от «Квадры»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в интервью «Вестям Липецк» рассказал, что в регионе может быть создан «центра защиты населения от "Квадры"». Таким образом господин Артамонов прокомментировал постоянные аварии, из-за которых без тепла оставалось множество жителей, и работу компании с местным населением, задолженность которого перед поставщиком составляет 1,5 млрд руб.

По словам главы региона, при износе сетей в 80% аварий не избежать, но работа «отдельных организаций» не может удовлетворить ни население, ни власть. «Есть вещи, которые нас, по-русски говоря, достали. Это работа "Квадры". Мы неоднократно с московским руководством обсуждали, и мы ждем от них кадровых предложений и другой организации работы. Не построена работа с жителями. Колоссальное количество вопросов по платежкам», — заявил Игорь Артамонов.

Он также отметил, что колл-центр липецкого филиала «видимо, не работает»: «А колл-центр нужен, чтобы объяснить, почему у тебя в платежке такая цифра, что нужно сделать, чтобы она уменьшилась. Это беда, это проблема. Мы поставили этот вопрос перед "Квадрой" в последний раз. Если они не решат, создадим центр защиты населения от "Кадры». Будем оказывать юридическую поддержку по обращениям в суды, через ФАС и так далее».

Александр Прытков