«Квадра» инвестирует 1 млрд рублей в объекты в Липецкой области

В 2021 году генерирующая компания «Квадра» намерена вложить почти 1 млрд руб. в теплоэнергетический комплекс в Липецкой области и заменить около 30 км теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе «Квадры» со ссылкой на информацию, прозвучавшую на встрече заместителя гендиректора по экономике «Квадры» Владимира Лебедева и вице-губернатора Липецкой области Ильи Тузова. С 2017 по 2020 год вложения генерирующей компании в теплоэнергетический комплекс региона составил около 4 млрд руб. Было обновлено почти 100 км теплосетей.

Отметим, что губернатор Игорь Артамонов неоднократно публично критиковал работу «Квадры» в Липецкой области. Так, например, в июле прошлого года он назвал работу компании «неудовлетворительной» — в частности, из-за непрозрачности информации о размере оплаты для жителей области. А в начале этой недели глава региона и вовсе анонсировал создание «центра защиты населения от “Квадры”», комментируя местным СМИ коммунальные аварии на теплосетях.

Мария Старикова