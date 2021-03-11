«Спутник V» одобрили уже 50 стран

Российскую вакцину «Спутник V» одобрила уже 50-я страна — ею стала Республика Намибия, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По количеству положительных заключений препарат занимает второе место в мире. Заявленная эффективность вакцины — 91,6%.

«Одобрение вакцины "Спутник V" уже в 50 странах является новым важным этапом… Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря "Спутник V"»,— сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В каких странах, помимо России, одобрена вакцина: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египт, Гондурас, Гватемала, Молдова, Словакия, Ангола, Джибути, Республика Конго, Шри-Ланка, Лаос, Ирак, Северная Македония, Кения, Марокко и Иордания.

Сейчас «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Ряд стран Евросоюза уже объявили о готовности закупить российский препарат, если он будет зарегистрирован на территории ЕС.

Подробности — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».