Захарова: Запад своими действиями сам ускорил начало регулирования интернета

Западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сказала, что в России сейчас готовятся целый пакет документов и законопроекты, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.

«Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя. Они своими же руками демонстрируют абсолютно аморальное поведение в сети»,— заявила Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (цитата по «РИА Новости»).

«Они сами ускорили то, на что мы долгое время не решались, мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий. Мы все время прислушивались: а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы? Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом»,— сказала она. По ее словам, интернет-монополии и стоящие за ними власти США и Евросоюза действуют из «своих собственных интересов, политической конъюнктуры и нежелания вести честную конкурентную борьбу».

Мария Захарова также рассказала об утечке материалов МИД Великобритании о влиянии на СМИ, которые «ставят крест на мифе» о традициях независимой от политики прессы в королевстве. «В сети появились британские файлы, <...> документы, материалы, которые атрибутированы Министерством иностранных дел Британии. <...> Публикация этих материалов британского МИДа ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента»,— сказала представитель МИД РФ (цитата по ТАСС).

Напомним, 12 марта, YouTube пометил фильм «России 24» о Крыме как содержащий шокирующий контент, а Instagram запретила телеканалу «Крым 24» публиковать текст в постах. Ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину», Google объяснил наличием в картине сцен насилия. Фильм при этом доступен для просмотра. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в ближайшее время. Также соцсеть Instagram частично заблокировала телеканалу «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») доступ к аккаунту. Представители телеканала заявили, что снятие блокировки запланировано на 19 марта — «сразу после годовщины "крымской весны"».

Об ограничениях — в материале “Ъ FM” «"Крым. Путь на Родину" шокировал правдой».