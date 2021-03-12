YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» как шокирующий

Видеохостинг YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину», размещенный на канале «Россия 24», как содержащий пугающий или шокирующий контент. Сам фильм при этом доступен для просмотра. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, связал решение YouTube с тем, что «кому-то не нравится правда» насчет вхождения Крыма в состав России.

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение о просмотре самостоятельно»,— указано в предупреждении сервиса. При согласии пользователя он показывается без предупреждений.

Господин Кондрашов допустил, что к годовщине присоединения полуострова к России «ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было». «И наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией»,— сказал он «РИА Новости».

Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась в марте 2015 года. В этом фильме президент России Владимир Путин описывает события, приведшие к присоединению Крыма и Севастополя к России. В 2015 году фильм получил спецприз учредителей премии ТЭФИ «за осмысление современной истории».

YouTube уже помечал видео российских государственных СМИ подобной пометкой. В ноябре 2020 года Роскомнадзор требовал снять пометку с фильма RT «USA 2020: Up in arms», посвященного жителям США, призывающим к гражданской войне в стране. Российский регулятор называл действия YouTube актом цензуры. Сейчас фильм недоступен на YouTube, но доступен на собственном сайте RT.

Роскомнадзор регулярно заявляет о цензуре материалов российских СМИ. В частности, он воспринимал как цензуру тот факт, что ролики с канала «Соловьев LIVE» Владимира Соловьева больше не попадают на вкладку «Тренды». В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают цензуру российских СМИ, а в январе утвердил штрафы за ограничения СМИ.

Об инициативе блокировки ресурсов — в материале “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете».