Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

Ограничения, наложенные Youtube на фильм «Крым. Путь на Родину», должны быть сняты, заявил Роскомнадзор в письме к Google. Несколько часов назад видеохостинг пометил российскую картину как шокирующую. Сам фильм при этом доступен для просмотра.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Действия Youtube Роскомнадзор назвал неприемлемыми. «Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней»,— уточняется в сообщении.

Google заявил, что ограничения были установлены из-за сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови»,— сказали РБК в пресс-службе компании.

Фильм «Крым. Путь на Родину» был размещен в марте 2015 года на аккаунте канала «Россия 24». За пять лет он набрал более 13 млн просмотров. Сегодня, 12 марта, YouTube пометил фильм как содержащий пугающий или шокирующий контент. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, связал решение YouTube с тем, что «кому-то не нравится правда» насчет вхождения Крыма в состав России.

Об ограничениях — в материале “Ъ FM” «"Крым. Путь на Родину" шокировал правдой».