«Крым. Путь на Родину» шокировал правдой

YouTube пометил документальную картину о возвращении полуострова в состав России как содержащую шок-контент. Перед просмотром платформа предупреждает зрителя, что видео может его напугать. Автор фильма Андрей Кондрашов и глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с “Ъ FM” поделились своим мнением о причинах и обоснованности такого решения.

Документальная лента «Крым.Путь на Родину» длиной в два с половиной часа теперь начинается с официального предупреждения от YouTube о том, что контент может напугать или шокировать зрителей. При этом сам фильм посмотреть можно. Пользователь просто должен нажать кнопку с текстом «Я понимаю и хочу продолжить», и воспроизведение начнется.

Автор фильма Андрей Кондрашов считает, что во всем виноваты американцы, а предупреждение появилось совершенно не случайно: «Во-первых, это в логике последних действий IT-гигантов.

Они шерстят весь контент, который не соответствует их представлениям о правде.





Вот они написали, что контент их шокирует, их именно правда и шокирует все последнее время. Почему именно в эти дни? Потому что 18 марта мы будем отмечать седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

В это время на YouTube традиционно наблюдался всплеск просмотров документальной картины. Что тут скажешь, это на самом деле такой привет от Джен Псаки. В 2015 году, когда фильм еще не вышел в эфир, она сказала, “Крым. Путь на Родину” — это образец лживой путинской пропаганды. А когда ее спросили, видела ли она его, она ответила, что не видела».

Изучить фильм “Ъ FM” попросил гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина. Он обнаружил в ней сцены насилия и считает, что предупреждение обосновано: «Насколько я понимаю, как и у множества других сервисов, такого рода плашки могут появиться в результате большого наплыва жалоб со стороны просто отдельных пользователей.

И совершенно неудивительно, что по такой болезненной теме, как Крым, например, со стороны украинских пользователей могло поступить большое количество жалоб.

Формально они могли апеллировать к тому, что у данного видео в той части, в которой фигурируют какие-то документальные съемки, в том числе с Майдана, например, показано, как в толпу группы ОМОНа попадает бутылка зажигательной смеси, и там просто горят люди. Формально, наверное, данные кадры могут подпадать под правила в отношении контента со сценами насилия и неприятными изображениями».

Создатели фильма рассказали “Ъ FM”, что ожидают увеличения числа просмотров, потому что в день присоединения полуострова «Крым. Путь на Родину» показывают в школах.