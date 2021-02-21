Власти Бразилии планируют без конкурса купить «Спутник V» на $129 млн

Бразилия планирует закупить российскую вакцину «Спутник V» на 693,6 млн реалов (около $129 млн). Власти хотят приобрести препарат без конкурсных процедур, следует из сообщения в официальном вестнике правительства.

«Предмет контракта — вакцина против COVID-19 для внутримышечного применения… "Спутник V"... общая стоимость — 693 600 000 реалов, контрагент — Российский фонд прямых инвестиций»,— говорится в сообщении вестника (цитата по ТАСС). Число доз и сроки поставок не уточняются. Также Бразилия намерена приобрести индийскую вакцину Bharat Biotech.

Российская и индийская вакцины пока не зарегистрированы на территории Бразилии. Сейчас в стране одобрены препараты британской AstraZeneca и китайской Sinovac. От необходимости в регистрации освобождены вакцины, которые поставляются по механизму COVAX.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Применение препарата одобрили больше чем в 30 странах. 10 стран начали производство российской вакцины.

О том, какие препараты разрабатываются на основе «Спутника V»,— в материале “Ъ FM”.