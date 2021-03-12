Google отрицает версию Роскомнадзора, что сбои в России произошли из-за пожара в Страсбурге

Google утверждает, что сбои в работе его сервисов в России произошли 10 марта не из-за пожара в центре обработки данных в Страсбурге. Ранее такую версию выдвинул Роскомнадзор, когда отрицал, что проблемы связаны с замедлением Twitter. По версии Google, сбои связаны с настройками маршрутизаторов местного интернет-провайдера.

«Проведя тщательное расследование, мы не нашли свидетельств, которые указывали бы на то, что пожар в дата-центре OVH (хостинг-провайдера.— “Ъ”) или инфраструктуре Google стал причиной этого инцидента»,— сказал представитель Google изданию Insider. По его словам, компания считает, что «причиной инцидента была неправильная конфигурация настройки маршрутизаторов сторонним местным интернет-провайдером».

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за того, что соцсеть не удаляла материалы с запрещенным контентом. После этого в России произошли массовые сбои в работе различных порталов и сервисов: не открывались сайты Кремля и правительства, пользователи жаловались на неполадки в работе «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Роскомнадзор отрицал, что сбои связаны с замедлением Twitter. По его версии, проблемы с международными сервисами возникли из-за пожара в центре обработки данных, а правительственные сайты были недоступны из-за сбоя в работе оборудования «Ростелекома».

Сегодня, 12 марта, эксперты Общественной палаты РФ проанализировали опыт замедления трафика Twitter на круглом столе. Его участники сочли действия РКН успешными, призвали запретить трансакции в адрес социальной платформы с российских банковских карт, обвинили соцсеть в политических целях работы в России.

Подробнее о круглом столе — в материале “Ъ” «"Маргинализация цифрового отморозка"».