«Ростелеком» устранил сбой, из-за которого не работали сайты госорганов

«Ростелеком» сообщил, что восстановил работу своей сети. Из-за происшедшего сегодня, 10 марта, сбоя не работали сайты некоторых российских госорганов, в том числе сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Минэкономики.

«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны»,— сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В «Ростелекоме» добавили, что причины сбоя «изучаются», другие детали не приводятся. Ранее компания говорила, что неполадки в работе возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. Минцифры заявило, что проблемы связаны со сбоем в работе маршрутизаторов «Ростелекома».

До того как начались неполадки в работе «Ростелекома», Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за публикаций с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, которые ведомство требовало удалить. Роскомнадзор утверждал, что проблемы у «Ростелекома» не связаны с замедлением скорости Twitter.