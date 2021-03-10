Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google и YouTube сбоем в дата-центре в Страсбурге

Роскомнадзор заявил, что проблемы с доступом к YouTube, Google и другим сервисам не связаны с замедлением трафика Twitter в России. Сбой, по утверждению ведомства, произошел из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге.

«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге»,— цитирует ТАСС сообщение ведомства. Авария в дата-центре, по данным Роскомнадзора, не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к Twitter.

Ранее французские СМИ сообщали, что пожар в здании дата-центра компании OVHcloud в Страсбурге привел к сбоям работы тысяч интернет-сайтов в Европе. В частности, с перебоями работали сайты во Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Турции.

Сайты российских органов власти, в том числе Кремля и правительства, оказались временно недоступны сегодня днем, 10 марта. Пользователи также жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Сбои произошли после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Роскомнадзор принял это решение, поскольку компания не удаляет материалы с запрещенным контентом. Речь идет о публикациях с призывами к суициду, детской порнографией и информацией о наркотиках. Проблемы в работе правительственных сайтов объяснили сбоем в работе оборудования «Ростелекома».

Подробности — в материале “Ъ” «Рунет сбился с трафика».