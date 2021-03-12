«Маргинализация цифрового отморозка»

Эксперты Общественной палаты РФ проанализировали опыт замедления траффика Twitter как технологии, впервые примененной Роскомнадзором (РКН) на специально созванном по этому случаю круглом столе. Его участники сочли действия РКН успешными, призвали запретить трансакции в адрес социальной платформы с российских банковских карт, обвинили соцсеть в политических целях работы в России и сочувствии оппозиционерам. Прозвучало предложение объявить основателя сети Джека Дорси в розыск за неуплату штрафов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов назвал действия РКН «мягкими мерами» и выразил надежду, что Twitter удалит запрещенные материалы. «Мы готовы к диалогу, но на связь с нами никто не выходил»,— посетовал начальник управления контроля и надзора РКН в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

Напомним, РКН 10 марта заявил о замедлении работы Twitter и пригрозил платформе блокировкой. Причиной ведомство назвало отказ платформы удалить 3,1 тыс. твитов с призывами к несовершеннолетним о суициде, детской порнографией и пропагандой наркотиков.

Всего с 2017 года ведомство направило Twitter 28 тыс. писем с требованием ликвидировать незаконные публикации.

После сообщения РКН на некоторое время перестали открываться сайты Госдумы, правительства, Кремля, МВД, Совета федерации, нескольких министерств и самого Роскомнадзора. Проблемы с доступом были у сервисов Google, YouTube. Власти назвали это совпадением. Ответственность за сбои российских порталов взял на себя «Ростелеком». Некоторые пользователи отметили перебои, однако на момент сдачи материала интернет-сервис Downdetector не отметил проблем в работе платформы.

Рифат Сабитов (слева) посчитал действия РКН слишком мягкими Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ведущий эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви высоко оценил действия надзорного ведомства:

«На мой взгляд, это более эффективно, чем блокировка. Ведь при блокировке пользователь видит плашку с информацией о том, что сайт заблокирован Роскомнадзором, и винит власть. А если сервис загружается в десятки раз медленнее, недовольство пользователя проецируется уже на сервис».

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, известный своими инициативами по ограничению иностранного влияния в рунете, назвал Twitter «цифровым отморозком», демонстративно нарушающим российское законодательство, которого РКН стремится «маргинализировать»:

«Twitter без фотографий, без мультимедиа, только c текстом — это, безусловно, сегодня, в XXI веке, маргинальная соцсеть. Мы обкатываем на нем технологию маргинализации».

Он считает, что замедление — чувствительная мера для платформы, поскольку скажется на ее рекламных доходах. «Иностранные платформы, конечно же, не показывают свои рекламные доходы по локальным рынкам, они показывают исключительно мировой оборот. По разным оценкам, Twitter у нас зарабатывает несколько миллиардов рублей, есть оценки, что 3–4 млрд в год»,— сказал господин Горелкин ($54,2 млн по курсу на день выхода публикации, для сравнения: общие рекламные доходы платформы за четвертый квартал 2020 года составили $1,16 млрд).

Антон Горелкин оценил заработки Twitter в России в 3–4 млрд руб. Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила, что президент поставил задачу проработать вопрос по юридической регистрации российских представительств иностранных платформ. Их отсутствие затрудняет диалог с российскими властями. Кроме того, она считает необходимым разработать набор экономических мер воздействия на иностранные кампании.

Например, по мнению госпожи Мизулиной, необходимо дополнить полномочия РКН возможностью блокировки трансакций с российских карт в адрес иностранных интернет-гигантов.

Но это было бы эффективно, если бы цель из работы в России была экономическая, а не политическая, «что вполне возможно и на что наводят их заявления»,— сказала госпожа Мизулина. Она также заявила, что российский МИД и правоохранители должны узнать у американской стороны, почему представители соцсети Twitter, в которой зафиксировано распространение детской порнографии, остаются на свободе, несмотря на специфику законодательства США.

Екатерина Мизулина предложила воздействовать на иностранные интернет-компании экономическими мерами Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил, что Twitter уже много лет занимается политической деятельностью. Так, по его словам, бывший официальный представитель кампании в России Алексей Шелестенко «напрямую высказывал свою поддержку оппозиции и негативное отношение к президенту РФ». Еще одним грехом платформы господин Шелестенко счел то, что, по его словам, модераторами в Twitter якобы работают «выходцы с Украины».

В итоге господин Зыков призвал объявить создателя Twitter Джека Дорси в международный розыск как злостного неплательщика штрафов в России.

Напомним, в прошлом году суд по требованию Роскомнадзора оштрафовал платформу на 8 млн руб. за отказ перенести базы данных российских пользователей в РФ).

Ксения Веретенникова