«Любовь между Путиным и интернетом закончилась» Зарубежные СМИ о замедлении Twitter в России

В среду Роскомнадзор ограничил трафик к Twitter, обвинив его в игнорировании предписаний об удалении контента, склоняющего несовершеннолетних к самоубийству или содержащего детскую порнографию. Зарубежные СМИ, освещая ситуацию, обвиняют российские власти в давлении на социальные сети.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Кремль наращивает наступление на американские интернет-компании, давно предоставлявшие убежище для свободы слова.

Это знаковый шаг в стране, где интернет в целом оставался свободным, несмотря на авторитарное правление президента Владимира Путина. Но не все прошло гладко…

Twitter — и в гораздо большей степени Instagram и YouTube — обеспечили россиянам возможность высказываться, информировать и открыто организовываться даже при том, что Кремль контролирует телеэфир.

Эти социальные сети, наряду с китайским TikTok, сыграли ключевую роль в антикремлевских протестах, которые последовали за возвращением и лишением свободы оппозиционного лидера Алексея Навального.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Twitter уже подвергался обструкции в ряде таких стран, как Турция, Египет, Куба и ОАЭ, где власти ограничивали или приостанавливали работу этого сервиса во время протестов или политических волнений. В таких странах, как Китай, Иран и Северная Корея, Twitter блокирован полностью.

В России в последнее время социальные сети находятся под растущим давлением, поскольку власти считают, что они способствуют распространению антиправительственных настроений и призывов к действию, включая акции протеста.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Действия Москвы демонстрируют растущую враждебность правительства к соцсетям, которые использовались для мобилизации молодых россиян, протестовавших против президента Владимира Путина. В последние месяцы диссиденты и борцы с коррупцией выступили инициаторами нескольких волн демонстраций по всей стране, используя социальные сети, в том числе YouTube, TikTok и Instagram, которые предлагают альтернативу той информации, которую распространяют государственные СМИ.

Противостояние между авторитарными правительствами и соцсетями, говорят эксперты, также отражает различия в отношении разных поколений к потреблению новостей.

Молодые люди в России меньше смотрят телевизор, чем старшие поколения. Они меньше склонные принимать идеи, продвигаемые государственным телевидением, критически относясь к изображению им правительства как уверенного в себе и заслуживающего доверия.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Россия стремится снизить влияние иностранных соцсетей после того, как сторонники оппозиционного активиста Алексея Навального использовали их для организации общенациональных протестов в январе… Введение ограничений, однако, свидетельствует о нехватке у России технических возможностей для ограничений интернета таким образом, как это может делать, например, Китай, несмотря на недавний запуск в 2019 году так называемого суверенного интернета, нацеленного на потенциально возможное закрытие страны от внешнего мира.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Президента России нервирует Twitter… Любовь между Путиным и интернетом закончилась. По подозрениям российского президента это «проект» американской спецслужбы ЦРУ. Отчуждение усиливает тот факт, что в России онлайн появляются альтернативы контролируемым медиа.

До примера Китая, однако, далеко; на самом деле интернет регулируется в основном уголовным законодательством, которое наказывает «экстремистские» твиты пятью годами тюрьмы. Прежние попытки Роскомнадзора наказывать непокорные соцсети удавались с переменным успехом.

Перевели Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик