Полицейский извинился незаконно

Роспотребнадзор наказал петербургский НИИ имени Джанелидзе за то, что в больничную палату пропустили полицейского и журналистов. Речь идет о сотруднике, который ударил 54-летнюю Маргариту Юдину во время разгона несогласованной акции — а потом перед телекамерами принес ей извинения. В санитарном ведомстве утверждают, что больница нарушила эпидемиологическое законодательство.

Сотрудник полиции Санкт-Петербурга нарушил санитарные нормы, когда посетил в больнице избитую им 54-летнюю Маргариту Юдину. Об этом заявил Юго-Западный территориальный отдел Роспотребнадзора по Петербургу. Документ опубликовало правозащитное объединение «Команда 29», юристы которого представляют интересы женщины.

Напомним, госпожа Юдина попала в больницу после несогласованного митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Находясь на Невском проспекте, она увидела, как несколько полицейских ведут под руки молодого человека, и спросила, за что он задержан.

Один из сотрудников на ходу ударил госпожу Юдину ногой в живот; женщина упала на асфальт и получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Этот момент попал на видео и вызвал общественный резонанс.

Женщину поместили в реанимацию, но сутки спустя перевели в обычную палату. К ней пришел полицейский, который заявил, что это он нанес удар, и извинился. Стоя перед телекамерами, мужчина заявил, что за несколько минут до происшествия его якобы залили газом; из-за запотевшего забрала он не увидел, что у него на пути оказалась женщина. Впрочем, судя по видеокадрам, забрало у мужчины было поднято, и никакого дискомфорта из-за якобы газа он не испытывал. Госпожа Юдина приняла извинения, но позже отказалась — она пояснила, что была растеряна из-за неожиданного посещения. Оказалось, что приход полицейских не был согласован с госпожой Юдиной.

Тогда «Команда 29» обратилась в Росздравнадзор с просьбой проверить законность прихода полицейского и тележурналистов в палату. «Извинения на камеру», по их мнению, нарушили «коронавирусные» ограничения, введенные главным санитарным врачом Петербурга. Кроме того, юристы отметили, что помощь пострадавшей была оказана не в полном объеме: ее выписали через сутки после поступления, но спустя два дня ее состояние ухудшилось, и потребовалась повторная госпитализация. «Скорая выписка по инициативе лечащего врача поставила жизнь и здоровье Юдиной под угрозу, а также нарушила ее право на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное ст. 41 Конституции»,— говорится в жалобе.

Обращение было перенаправлено в территориальный отдел Роспотребнадзора. Ведомство признало, что допуск полицейского к пострадавшей от него женщине был незаконным.

Более того, были установлены также нарушения «в части регистрации инфекционных заболеваний, соблюдения требований к текущей уборке и дезинфекции помещений».

В Роспотребнадзоре пояснили “Ъ”, что больница была привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Жалобы на условия в больнице поступали и ранее, а последующее нарушение в виде допуска полицейского стало дополнением к ним. НИИ также предписано устранить и другие обнаруженные нарушения.

«По вопросам допуска полиции и журналистов разбирался Роспотребнадзор, а ненадлежащее оказание медпомощи Росздравнадзор проверить не может, так как медкарта изъята СК,— пояснила “Ъ” юрист “Команды 29” Валерия Ветошкина.— Ответ Роспотребнадзора глобально никак не помог, нарушенные права не восстановились, но приятно, что это было сделано. Скоро мы будем обсуждать дальнейшие действия, вероятно, запросим материалы данной проверки. Но пока точно планируем работать с СК».

Напомним, что ведомство отказалось возбуждать уголовное дело в отношении сотрудника полиции, его личность не раскрывается. “Ъ” направил запросы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в НИИ Джанелидзе. На момент публикации ответы на них не поступили.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург